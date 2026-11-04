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Suzuki GSX-10R Debut di EICMA 2026, Monster Baru!

Suzuki GSX-10R Debut di EICMA 2026, Monster Baru!
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Suzuki GSX-10R Debut dunia. Foto: suzuki

jpnn.com - Aroma persaingan superbike makin menyengat di Milan. Di tengah riuk pikuk EICMA 2026 berlangsung 3–8 November, Suzuki melepas monster jalanan terbarunya: Suzuki GSX-10R.

Suzuki pengin mempertegas kembali taringnya di panggung balap dunia.

Dibangun di atas warisan DNA Superbike dan endurance, GSX-10R dirancang tanpa kompromi—siap dipakai meliuk santai di jalan raya, sekaligus perkasa saat diajak melibas sirkuit.

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Di balik fairing-nya yang tajam, tertanam jantung pacu 999 cc empat silinder segaris berpendingin cairan.

Mesin sanggup memuntahkan tenaga hingga 152 CV di 11.000 rpm serta torsi puncak 106 Nm pada 9.250 rpm.

Karakter mesinnya dibuat liar, tetapi tetap nurut: padat di putaran menengah dan meledak-ledak di putaran atas.

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Suzuki juga menyempurnakan sistem pelumasan dan rantai timing agar raungan mesinnya terasa makin halus.

Tatapannya makin intimidatif dengan winglet aerodinamis yang menyatu rapi di fairing.

Di tengah riuk pikuk EICMA 2026 berlangsung 3–8 November, Suzuki melepas monster jalanan terbarunya: Suzuki GSX-10R.

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