Suzuki GSX-8R dan V-Strom 1050RE Kini Tampil Lebih Galak dengan Warna Baru

jpnn.com - Suzuki sedang mengencangkan strategi mereka untuk memikat kembali perhatian publik.

Tanpa banyak bicara, dua motor andalannya—GSX-8R dan V-Strom 1050RE—mendapat sentuhan penyegaran lewat permainan warna yang lebih berani.

Suzuki GSX-8R, motor sport yang mengaspal pada akhir 2023, kini tampil makin percaya diri.

Kombinasi bodi putih dengan pelek biru langsung mencuri pandang, memberikan nuansa balap yang lebih terang dan segar.

Bagi penggemar tampilan agresif, Suzuki juga menghadirkan opsi hitam matte dengan pelek merah—perpaduan yang terasa seperti ‘teriakan’ performa dari kejauhan.

Ciri khas Suzuki melalui warna Metallic Triton Blue tetap dipertahankan.

Namun, ada sedikit twist: pelek kini diberi warna hitam, bukan abu-abu seperti sebelumnya, membuat tampilannya lebih tegas.

Meski tampilannya makin liar, GSX-8R tetap mempertahankan jantung mekanis paralel twin 776 cc bertenaga 81,7 bhp dan torsi 57,5 lb-ft.