Suzuki GSX-R1000R Stealth: Sensasi Magnetis dan Eksklusivitas
jpnn.com - Ada sesuatu yang magnetis dari warna hitam pekat. Ia tidak berteriak minta perhatian, tetapi justru menyedot semua pandangan di jalanan.
Sensasi itulah yang ditawarkan Suzuki lewat GSX-R1000R Stealth—sebuah mahakarya bernyawa gelap yang lahir sangat terbatas. Hanya 10 unit di dunia.
Secara visual, GSX-R1000R Stealth seperti keluar dari bayangan.
Inspirasi tampilannya cukup unik, mengadopsi aura gahar dari lini mesin tempel perahu balap milik Suzuki.
Bodi serba hitamnya dipadu kaca depan gelap (dark windshield), penutup jok belakang, serta sepasang winglet berbahan serat karbon murni.
Tak sekadar pemanis visual, winglet karbon saja ditaksir bernilai lebih dari €1.013 (sekitar Rp20 jutaan) per buah.
Menempel manis di sampingnya, ada raungan knalpot titanium garapan Akrapovic yang sudah tersertifikasi jalan raya.
Jika dihitung total, bonus komponen mewahnya menembus angka €3.400.
Suzuki GSX-R1000R Stealth—sebuah mahakarya bernyawa gelap yang lahir sangat terbatas. Hanya 10 unit di dunia.
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