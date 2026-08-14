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Suzuki GSX-R150 Terbaru Tampil Menggoda Mata

Suzuki GSX-R150 Terbaru Tampil Menggoda Mata
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Suzuki GSX-R150 terbaru. Foto: suzukiindonesia

jpnn.com, JAKARTA - Suzuki membuat kejutan dengan memberi penyegaran pada motor sport fairing andalannya, GSX-R150.

Bukan lewat ubahan besar pada mesin atau desain, melainkan pilihan livery dan warna baru yang membuat motor sport 150 cc itu tampil lebih berani.

Salah satu yang paling mencuri perhatian ialah GSX-R150 Keyless berkelir Titan Black.

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Warna hitam membuat tampilannya terlihat agresif dan elegan.

Namun, kejutan justru datang dari pelek berwarna oranye yang memberi kontras kuat pada keseluruhan bodi.

Kombinasi tersebut membuat GSX-R150 terlihat lebih mencolok, sekaligus mengingatkan pada karakter sejumlah motor performa tinggi Suzuki.

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Sementara itu, varian GSX-R150 ABS juga tak kalah menggugah mata, lewat warna baru Pearl Brilliant White-Met Triton Blue.

Perpaduan putih dengan aksen biru membuat tampilannya terasa lebih cerah tanpa meninggalkan karakter sporty.

Suzuki membuat kejutan dengan memberi penyegaran pada motor sport fairing andalannya, GSX-R150.

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