Suzuki Hadirkan Re-Laptop Project Untuk Dukung Akses Belajar Digital

jpnn.com, JAKARTA - Upaya memperluas akses pendidikan digital kembali digencarkan Suzuki Indonesia.

Lewat program Suzuki Peduli Pendidikan, perusahaan menggandeng Timedoor Academy menghadirkan inisiatif “Re-Laptop Project: Giving Technology a Second Life, Giving Children a First Chance”.

Program berangkat dari persoalan klasik di dunia pendidikan: keterbatasan perangkat teknologi di sejumlah sekolah, terutama di wilayah dengan akses fasilitas yang belum merata.

Bagi banyak siswa, ketiadaan laptop masih menjadi penghalang untuk mempelajari keterampilan penting seperti coding dan kecerdasan artifisial (AI).

Sebagai langkah awal, Suzuki mendonasikan 25 unit laptop operasional kepada Timedoor Academy dalam seremoni pada 7 April 2026.

Seluruh perangkat tersebut telah melalui proses rekondisi dan uji kualitas, sehingga siap digunakan kembali untuk kegiatan belajar mengajar.

General Manager of Strategic Planning PT. Suzuki Indomobil Sales, Ei Mochizuki, menyebut program sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan.

"Tidak hanya memperpanjang usia pakai perangkat, tetapi juga memastikan manfaatnya kembali dirasakan masyarakat," kata Ei Mochizuki dalam keterangannya, Senin (20/4).