Suzuki Hayabusa 2026: Torsi Makin 'Nendang' dan Tampilannya Agresif

jpnn.com - Suzuki kembali memainkan sentuhan halus, tetapi signifikan pada salah satu ikon paling dihormati di dunia motor sport: Hayabusa.

Pada model 2026, sang “Falcon” hadir dengan wajah lebih segar, karakter yang makin matang, dan performa yang kini terasa makin responsif.

Tak banyak gembar-gembor, setiap detail pembaruan yang dibawa terasa seperti bisikan halus dari sebuah legenda yang enggan berhenti terbang cepat.

Segar dari Luar, Lebih Pintar di Dalam

Dua warna baru jadi pembuka perhatian. Skema putih–biru langsung memantik nostalgia dengan interpretasi khas Hayabusa yang agresif.

Aksen biru disebar rapi di fairing samping, boks belakang, hingga area sekitar lampu depan—membuatnya mencolok tanpa berlebihan.

Baca Juga: Suzuki Hayabusa 2025 Menampilkan Corak Warna yang Memikat

Bagi penyuka tampilan bold nan misterius, opsi hitam dengan aksen merah hadir sebagai pasangan sempurna.

Namun kecantikan visual bukanlah cerita paling penting. Di balik panel-panel yang rapi itu, Suzuki menyisipkan sejumlah penyempurnaan.