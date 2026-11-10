Suzuki Home Service: Bengkel Resmi Hadir di Depan Rumah
jpnn.com, JAKARTA - Jadwal padat dan macetnya jalanan sering kali bikin niat merawat mobil menguap begitu saja.
Mau ke bengkel resmi, bayangan antre dan hilangnya waktu setengah hari sudah keburu bikin malas.
Memahami dilema itu, PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) menyodorkan jalan keluar lewat Suzuki Home Service.
Teknisi resmi kini yang mengalah datang menghampiri rumah atau kantor pemilik mobil. Kepraktisan ini terbukti dipilih.
Sepanjang Januari hingga September 2026, permintaan layanan home service Suzuki melonjak hingga 14 persen dibanding tahun sebelumnya.
Layanan di lokasi mencakup perawatan berkala, seperti servis 1.000 km, 5.000 km, hingga rentang 10.000–20.000 km.
Selain itu, pekerjaan ringan seperti ganti aki, ganti oli, hingga perbaikan kecil bisa tuntas di tempat dalam waktu kurang dari dua jam.
Pemilik mobil pun bisa tetap bekerja atau bersantai di rumah tanpa membuang waktu khusus.
Bagi konsumen yang repot ke bengkel, PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) menyodorkan jalan keluar lewat Suzuki Home Service.
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