Suzuki Jimny 5-Pintu Disulap Ala Truk Klasik Amerika, Keren!

jpnn.com - Ada sesuatu yang magis ketika ingatan masa lalu dipadukan dengan kepraktisan masa kini.

Itulah yang terjadi saat rumah modifikasi Chelsea Truck Company, memutuskan menyentuh Suzuki Jimny 5-Pintu.

Hasilnya? Sebuah mahakarya Nomade Heritage Edition—konversi pertama Jimny ala era kejayaan off-road Amerika dekade 70-an dan 80-an.

Bagi pencinta otomotif, sentuhan gaya Heritage Remastered itu bukan sekadar urusan ganti bodi. Ini adalah perayaan nostalgia.

Kilau aksen krom yang tegas langsung menyapa di bagian depan, dipadu lampu LED persegi panjang dan DRL yang lugas.

Wajah barunya tampil berani, mengingatkan kita pada sosok Jeep klasik dan truk pekerja keras AS yang legendaris.

Bergeser ke samping dan belakang, kesan melintas zaman makin terasa.

Bumper depan-belakang kini berlapis krom mengilap, bersanding harmonis dengan pelek baja 16 inci bergaya klasik.