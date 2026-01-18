menu
Suzuki Jimny Bekas Disebut Punya Harga Stabil, Bisa Jadi Investasi

Suzuki Jimny bekas menjadi perhatian masyarakat karena salah satu mobil bekas berkualitas yang punya nilai investasi tinggi. Foto: SIS

jpnn.com, JAKARTA - Membeli mobil bekas bukan sekadar alternatif, tetapi sudah menjadi strategi cerdas.

Sebab, ada sejumlah mobil bekas yang memiliki harga tinggi dan stabil di Indonesia.

Salah satunya ialah Suzuki Jimny. SUV lima penumpang itu menjadi perhatian masyarakat karena salah satu mobil bekas berkualitas yang punya nilai investasi tinggi.

SUV berlogo S itu tidak hanya dicari untuk penggunaan harian atau hobi offroad, tetapi juga oleh kolektor karena harga jual kembalinya sering tetap tinggi.

Oleh karena itu, pembeli perlu memahami faktor yang membuatnya bernilai tinggi sebelum memilih unit bekas yang tepat.

Mengapa Suzuki Jimny Bekas Diburu di Pasar

Jimny sebagai mobil bekas berkualitas tidak lepas karena tingginya permintaan sebagai alasan utama.

Kelangkaan unit baru di Indonesia, yang membuat minat pada pasar mobil bekas terus meningkat.

Jimny punya citra kuat sebagai SUV sejati dengan performa 4WD yang mampu melintasi medan berat, sekaligus tetap praktis untuk penggunaan harian.

