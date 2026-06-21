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Suzuki Jimny Rhino Diklaim Edisi Paling Eksklusif, Cek Nih!

Suzuki Jimny Rhino Diklaim Edisi Paling Eksklusif, Cek Nih!
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Edisi spesial Suzuki Jimny Rhino. Foto: suzuki

jpnn.com - Suzuki kembali memberi sentuhan segar pada Jimny lima pintu lewat kehadiran edisi terbatas Jimny Rhino.

SUV boxy bergaya petualang itu hanya produksi sebanyak 250 unit—satu varian paling eksklusif yang pernah ditawarkan untuk Australia.

Nama Rhino menjadi identitas baru yang langsung terlihat dari tampilannya.

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Warna Kinetic Yellow yang dipadukan atap hitam membuat Jimny Rhino tampil lebih mencolok dibandingkan model standar.

Suzuki juga menambahkan grafis badak menyeruduk pada sisi bodi, sebagai ciri khas yang mempertegas karakter petualangnya.

Tidak hanya eksterior, sentuhan eksklusif juga berlanjut ke dalam kabin.

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Interior mendapat balutan kulit hitam dengan jahitan kontras, aksen perak satin, serta logo Rhino yang diukir menggunakan teknik laser.

Atmosfer kabin terasa lebih modern berkat sistem ambient light dengan delapan pilihan warna, termasuk Kinetic Yellow yang menjadi warna khas.

Suzuki kembali memberi sentuhan segar pada Jimny lima pintu lewat kehadiran edisi terbatas Jimny Rhino.

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