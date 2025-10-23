Suzuki Jimny Terbaru Disuntik Fitur ADAS, Dijual Awal Bulan Depan
jpnn.com - Suzuki melakukan pembaruan pada Jimny tiga pintu dan Jimny Serra untuk pasar di Jepang.
Mobil legendaris itu akan mendapatkan sentuhan teknologi mutakhir, salah satunya fitur Advenced Drive Assistance System (ADAS) Level 2.
Selain itu, Suzuki Jimny juga mendapatkan fitur konektivitas yang membuat mobil itu semakin aman dikendarai.
Produsen mobil berlogo S itu akan menjual Jimny terbarunya pada 4 November 2025 di Jepang.
Dikutip dari Motoroids, Kamis (23/10), secara eksterior tampilan Jimny tidak berubah banyak, desainnya tetap klasik dan tangguh.
Bagian interior pun masih tetap dipertahankan alias tidak ada perubahan.
Namun, di balik tampilannya, Suzuki menyematkan teknologi keselamatan baru yang bikin pengalaman berkendara jauh lebih nyaman.
Adapun sejumlah fitur baru di Jimny di antaranya collision damage mitigation braking, lane departure prevention, adaptive cruise control, dan rearward false-start prevention.
Paket fitur itu memberikan SUV tersebut mencegah tabrakan, membantu risiko benturan frontal, juga menjaga mobil tetap berada di jalurnya saat berkendara di jalan raya.
Suzuki Jimny juga mendapatkan fitur konektivitas yang membuat mobil itu semakin aman dikendarai. Simak selengkapnya di sini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Motor Listrik India dengan Performa Gahar dan Fitur Pintar ADAS
- Suzuki Jimny 5 Pintu Dapat Penyegaran, Dilengkapi Fitur Canggih Ini
- Polytron Meluncurkan 2 Mobil Listrik, Harga di Bawah Rp 300 Juta
- Suzuki Ungkap Spesifikasi Fronx di Indonesia, Ada 2 Pilihan Mesin & Fitur ADAS
- 70mai Meluncurkan Dashcam Terbaru, Bisa Merekam 360 Derajat, Sebegini Harganya
- Siap-Siap, Suzuki Swift Terbaru Akan Hadir, Pakai Teknologi Canggih