Suzuki Katana Edisi Spesial, Harga Hampir Rp 300 Juta

Suzuki Katana Edisi Spesial, Harga Hampir Rp 300 Juta

Suzuki Katana Edisi Spesial, Harga Hampir Rp 300 Juta
Suzuki Katana 45th Anniversary. Foto: suzuki

jpnn.com - Legenda motor sport Jepang kembali dirayakan. Suzuki menghadirkan edisi spesial untuk menandai 45 tahun perjalanan salah satu model paling ikoniknya, Suzuki Katana.

Motor bertajuk Katana 45th Anniversary Limited Edition diproduksi sangat terbatas, hanya 45 unit.

Perayaan menjadi pengingat perjalanan panjang Katana sejak pertama kali diperkenalkan pada 1981.

Saat itu, motor langsung mencuri perhatian berkat desainnya yang tajam dan futuristis—sesuatu yang terasa sangat berbeda dibanding motor lain di era tersebut.

Tak hanya soal tampilan, performanya juga tergolong revolusioner.

Katana generasi awal dikenal sebagai motor naked bertenaga sekitar 111 hp, angka yang cukup besar untuk masanya.

Kombinasi desain agresif dan teknologi yang maju membuatnya cepat menjadi ikon di dunia roda dua.

Nama Katana sendiri sempat muncul kembali di berbagai model Suzuki sejak 1990-an.

