Suzuki Menjalankan Program Perbaikan untuk Grand Vitara
jpnn.com, JAKARTA - Komitmen terhadap keselamatan dan kualitas produk, Suzuki mengumumkan kampanye perbaikan untuk model Grand Vitara di Indonesia.
Program dikemas dalam tajuk Suzuki Product Quality Update, yang menyasar unit dengan kriteria produksi tertentu.
Melalui kampanye tersebut, Suzuki mengimbau pemilik Grand Vitara untuk melakukan pemeriksaan kualitas pada komponen Speedometer Assy Comb di bengkel resmi.
Langkah tersebut merupakan bagian dari evaluasi berkala sekaligus bentuk tanggung jawab pabrikan kepada konsumen.
Berdasarkan data internal perusahaan, recall mencakup 148 unit Suzuki Grand Vitara yang diproduksi dalam rentang Desember 2024 hingga April 2025.
Pemeriksaan difokuskan pada indikator level bahan bakar dan lampu peringatan di panel speedometer yang berpotensi mengalami penyimpangan akurasi informasi.
Asst to Aftersales Department Head of Service PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS), Hariadi, menjelaskan bahwa kampanye ini dilakukan sebagai langkah preventif.
"Suzuki menginformasikan adanya kebutuhan pemeriksaan kualitas pada komponen speedometer Grand Vitara."
