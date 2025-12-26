menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Modifikasi » Suzuki Mulai Garap MPV Listrik, Ini Bocoran Spesifikasinya

Suzuki Mulai Garap MPV Listrik, Ini Bocoran Spesifikasinya

Suzuki Mulai Garap MPV Listrik, Ini Bocoran Spesifikasinya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Logo Suzuki. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, INDIA - Maruti Suzuki diam-diam tengah menggarap mobil di kelas multi purpose vehicle (MPV) listrik yang akan meluncur pada 2026 mendatang.

MPV listrik itu dikatakan akan menjadi model EV kedua Suzuki untuk pasar global.

Sebelumnya, pabrikan mobil asal Jepang itu telah merilis e-Vitara yang bermain di segmen SUV listrik.

Baca Juga:

Gaadiwaadi pada Kamis (25/12), melaporkan, konon mobil listrik itu akan dirilis kepada publik pada September 2026.

Namun, sejauh ini belum ada sinyal. Sebab, belum ada tanda-tanda mobil itu melakukan pengujian laik jalan.

Meski demikian, bocoran mengenai spesifikasi MPV listrik itu mulai terkuak.

Baca Juga:

Suzuki Mulai Garap MPV Listrik, Ini Bocoran Spesifikasinya

MPV listrik yang memiliki produksi YMC itu akan berbagi komponen powertrain utama dengan e-Vitara.

Suzuki diam-diam tengah menggarap mobil di kelas multi purpose vehicle (MPV) listrik yang akan meluncur pada 2026 mendatang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI