Suzuki Mulai Garap MPV Listrik, Ini Bocoran Spesifikasinya
jpnn.com, INDIA - Maruti Suzuki diam-diam tengah menggarap mobil di kelas multi purpose vehicle (MPV) listrik yang akan meluncur pada 2026 mendatang.
MPV listrik itu dikatakan akan menjadi model EV kedua Suzuki untuk pasar global.
Sebelumnya, pabrikan mobil asal Jepang itu telah merilis e-Vitara yang bermain di segmen SUV listrik.
Gaadiwaadi pada Kamis (25/12), melaporkan, konon mobil listrik itu akan dirilis kepada publik pada September 2026.
Namun, sejauh ini belum ada sinyal. Sebab, belum ada tanda-tanda mobil itu melakukan pengujian laik jalan.
Meski demikian, bocoran mengenai spesifikasi MPV listrik itu mulai terkuak.
MPV listrik yang memiliki produksi YMC itu akan berbagi komponen powertrain utama dengan e-Vitara.
