Suzuki Mulai Jual Motor Dua Purpose DR-Z4SM, Harganya Bikin Kaget

jpnn.com, MALAYSIA - Suzuki resmi menjual motor dual-purpose bergaya supermoto dan trail terbaru, yakni DR-Z4S dan DR-Z4SM di Malaysia.

Kedua motor tersebut ditawarkan dengan harga 38.888 Ringgi Malaysia atau setara Rp 168 jutaan. Harga tersebut khusus untuk 50 konsumen pertama.

Dikutip Paultan, Suzuki telah memperkenalkan motor tersebut sejak awal 2000-an. Namun, kedua motor trail itu kini hadir dengan sejumlah pembaruan signifikan dibanding generasi sebelumnya.

Salah satu yang paling mencolok ialag sektor mesin. Kedua motor itu dibekali mesin satu silinder berkapasitas 398cc, 4-tak, DOHC dengan sistem injeksi.

Mesin itu menawarkan tenaga 38 PS dan torsi 37 Nm, yang disalurkan ke roda belakang melalui transmisi enam kecepatan dengan sistem kopling selip Suzuki Clutch Assist System (SCAS).

Selain itu, motor tersebut sudah memenuhi standar emisi euro 5+.

Dari sisi teknologi, motor itu dilengkapi fitur modern seperti throttle ride-by-wire dengan tiga mode berkendara (A,B, dan C), serta traksi kontrol yang dapat diubah dalam tiga pengaturan.

Sistem pengereman juga sudah menggunakan ABS dua-channel yang dapat diatur, baik hanya mematikan roda belakang maupun sepenuhnya.