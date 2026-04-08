JPNN.com » Otomotif » Komersial » Suzuki Pamer Lini Kendaraan Niaga Berbagai Konsep di GIICOMVEC 2026

Suzuki Pamer Lini Kendaraan Niaga Berbagai Konsep di GIICOMVEC 2026

Suzuki Pamer Lini Kendaraan Niaga Berbagai Konsep di GIICOMVEC 2026
Lini kendaraan niaga Suzuki di GIICOMVEC 2026. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Melalui GIICOMVEC 2026 yang digelar 8–11 April di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Suzuki memamerkan lini kendaraan niaga untuk kebutuhan pelaku usaha hingga layanan publik.

Suzuki menampilkan enam unit andalan berbasis kebutuhan lapangan. Mulai dari New Carry Box MBG, New Carry Ambulance, hingga New Carry Moko yang kerap jadi tulang punggung usaha mikro.

Selain itu, konsep New Carry Angkot, serta APV dalam versi Ambulance dan operasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ragam model memperlihatkan bagaimana satu platform kendaraan bisa diadaptasi untuk berbagai fungsi, dari distribusi logistik hingga layanan darurat.

Deputy to 4W Sales & Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales, Dony Ismi Saputra, menyebut kendaraan niaga kini menjadi bagian penting dalam rantai pertumbuhan bisnis dan layanan masyarakat.

Dengan tema “Drive Your Business Forward”, Suzuki ingin menunjukkan bahwa fleksibilitas armada menjadi kunci menjawab kebutuhan usaha yang terus berkembang.

Tak hanya display, Suzuki juga mengajak pengunjung merasakan langsung performa New Carry Pick-up lewat sesi test drive.

Pengalaman itu memberi gambaran nyata soal kemampuan kendaraan dalam mendukung aktivitas harian bisnis.

Melalui GIICOMVEC 2026 yang digelar 8–11 April di JIExpo Kemayoran, Suzuki memamerkan lini kendaraan niaga untuk kebutuhan pelaku usaha hingga layanan publik.

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

