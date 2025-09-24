menu
Suzuki Pasang Target 300 XL7 Hybrid Alpha Kuro Terjual Per Bulan, Bakal Diekspor?
SUV berlogo S terbaru itu hadir dengan sentuhan warna hitam yang mendominasi eksterior, sehingga menciptakan aura eksklusif. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - PT. Suzuki Indomobil Sales beberapa waktu lalu meluncurkan varian teratas dari SUV ramah lingkungan mereka, XL7 Hybrid Alpha Kuro.

Model tersebut mendapatkan sejumlah pembaruan pada sisi eksterior yang serba hitam.

Suzuki XL7 sendiri menjadi salah satu andalan Suzuki Indonesia untuk pasar ekspor.

Pada Agustus 2023 XL7 mulai dikirim ke pasar luar negeri dan hadir di 24 negara.

Lantas apakah XL7 Hybrid Alpha Kuro juga akan diekspor ke berbagai negara?

Deputy Managing Director PT. Suzuki Indomobil Sales Donny Saputra, mengungkapkan saat ini fokus dari perusahaan untuk XL7 Alpha Kuro dipasarkan untuk domestik terlebih dahulu.

"Tetapi jika ada peluang, tidak menutup kemungkinan akan kami ekspor," kata dia.

Donny menyebut SIS memiliki harapan tinggi pada varian baru itu.

PT. Suzuki Indomobil Sales menargetkan XL7 Hybrid Alpha Kuro bisa terjual 300 unit per bulan, bakal diekspor?

