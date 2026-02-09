menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Suzuki S-Presso, Mobil Kompak yang Punya Desain Modern, Cocok tuk Gen Z

Suzuki S-Presso, Mobil Kompak yang Punya Desain Modern, Cocok tuk Gen Z

Suzuki S-Presso, Mobil Kompak yang Punya Desain Modern, Cocok tuk Gen Z
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Suzuki Sales Indonesia (SIS) menampilkan sejumlah produk andalannya di IIMS 2026. Salah satunya ialah Suzuki S-Presso. Foto: Ridha

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Suzuki Sales Indonesia (SIS) tidak hanya memamerkan mobil listrik di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.

Namun, pabrikan mobil asal Jepang itu menampilkan sejumlah produk andalannya, salah satunya ialah Suzuki S-Presso.

Kehadiran mobil tersebut tentu menjadi kesempatan bagi generasi muda atau gen z yang sedang kendaraan lincah tetapi irit BBM.

Baca Juga:

Pasalnya, Suzuki S-Presso hadir dengan dimensi panjang 3.565 mm, lebar 1.520mm, dan jarak sumbuh roda 2.380 mm.

Dengan dimensi tersebut memudahkan pengemudi khususnya pemula untuk melakukan manuver kemacetan kota Jakarta hingga saat memarkirkan kendaraan di area yang terbatas.

Secara tampilan, Suzuki S-Presso memiliki gril depan berukuran besar, lampu utama bergaya klasik, serta bumper yang sedikit lebih menonjol memberikan kesan tangguh pada mobil tersebut.

Baca Juga:

Bagian samping tampak sederhana dengan pelek berukuran 14 inci dengan ban berukuran 165/70.

Masuk ke kabin, kesan modern terpancar dari dashboard yang memiliki desain unik.

Suzuki Sales Indonesia (SIS) menampilkan sejumlah produk andalannya di IIMS 2026. Salah satunya ialah Suzuki S-Presso.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI