Suzuki Satria Pro Mengambil Jalan Elite, Sedangkan F150 Lebih Bersahabat

Suzuki Satria Pro dan F150 hadir bagi pencinta sport underbone Indonesia. Foto: ridho

jpnn.com, BOGOR - Jika Anda pernah meneguk adrenalin ketika memacu motor bebek kecepatan tinggi, berarti nama Suzuki Satria telah akrab di telinga.

Setelah lebih dari dua dekade menjadi ikon dan legenda underbone, Suzuki kembali menggebrak dengan peluncuran generasi terbaru: Satria Pro dan Satria F150.

“Sudah lebih dari dua dekade model Satria dipercaya publik sebagai ikon dan legenda kecepatan. Kini saat yang tepat bagi Suzuki untuk kembali memberikan pembaruan, sekaligus menaikkan standar baru," ungkap Kepala Departemen Penjualan & Pemasaran 2W PT Suzuki Indomobil Sales, Teuku Agha, di Bogor, Sabtu.

Mari kita telisik “jiwa baru” dari sport underbone besutan Suzuki tersebut.

Mesin & Performa

Baik Satria Pro maupun Satria F150 dibekali mesin 4-tak 150cc berkonfigurasi DOHC 4-Valve, sistem injeksi bahan bakar (Fuel Injection) dan pendingin cair (Liquid Cooled).

Suzuki Satria mampu memproduksi tenaga maksimum 18,23 hp pada 10.000 rpm dan torsi puncak 13,8 Nm pada 8.500 rpm.

Fitur & Teknologi

