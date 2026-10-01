Suzuki Siap Menawarkan Program Spesial untuk Konsumen Jawa Tengah

jpnn.com, JAKARTA - Rangkaian GIIAS The Series 2026 akhirnya menyapa Kota Lumpia, dengan mengambil tempat di Muladi Dome UNDIP, Tembalang.

Dalam kesempatan itu, PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) bersama PT. Sunmotor Indosentra Trada siap memanjakan para pencinta otomotif Jawa Tengah, hingga 4 Oktober mendatang.

Langkah ini bukan sekadar memajang mobil di atas panggung pameran.

Bagi Suzuki, menyambangi Semarang adalah soal memberikan jawaban atas kebutuhan mobilitas keluarga Jawa Tengah yang kian beragam.

Di Booth E, pengunjung bisa melihat langsung sederet lini andalan, seperti XL7 New Alpha Hybrid, Fronx SGX, hingga All New Ertiga Hybrid Cruise.

Tidak cuma memandang dari luar, pengunjung juga diberi kebebasan merasakan performa mesin dan kenyamanannya secara langsung lewat sesi test drive, termasuk untuk model teranyar e VITARA.

"Semarang menjadi kota keempat dalam rangkaian GIIAS The Series tahun ini. Kami membawa beragam pilihan, mulai dari XL7 New Alpha Hybrid hingga Fronx SGX, untuk menjawab preferensi masyarakat yang berbeda-beda," kata Marketing & Value Chain 4W Department Head PT SIS Randy R Murdoko.

Urusan memboyong unit impian pun dibuat makin manis selama pameran berlangsung.