Suzuki Siapkan Model Baru di GJAW 2025, Ini Bocorannya

Rencana model baru Suzuki di GJAW 2025. Foto: SIS

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang penghujung 2025, Suzuki tampaknya tak ingin melewatkan panggung besar otomotif Indonesia tanpa kejutan.

PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengonfirmasi bakal membawa sesuatu yang baru di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, yang akan digelar pada 21–30 November di ICE BSD, Tangerang.

Kabar itu mencuat dari pernyataan 4W Deputy Managing Director PT SIS Dony Ismi Saputra, di sela Jambore Suzuki Club 2025, akhir pekan lalu.

Dengan nada penuh rahasia, Dony memberi sinyal kuat akan hadirnya model anyar di pameran tersebut.

“Tunggu saja detail informasinya dari kami. Pasti ada yang akan kami perkenalkan di GJAW,” ujar Dony sambil tersenyum.

Meski belum mau buka kartu, ada beberapa prediksi yang muncul, seperti edisi khusus Grand Vitara atau model penyegaran MPV keluarga, Ertiga.

Prediksi pertama, itu mengacu model Grand Vitara Phantom Blaq Edition, yang belum lama ini debut di pasar global.

Apalagi, Suzuki belakangan tengah rajin meluncurkan edisi spesial berkelir gelap, seperti sebelumnya XL7 Kuro, yang mendapat sambutan positif dari konsumen tanah air.

