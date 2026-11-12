Suzuki Spacia Base Makin Menarik, Cocok Buat Diajak Bertualang

jpnn.com - Suzuki melakukan penyegaran terhadap Spacia Base di Jepang.

Mobil yang bermain di kei car itu kini hadir dengan konsep campervan.



Sesuai dengan konsepnya, mobil itu mengoptimalkan ruang kabin yang bisa menjadi tempat tidur, meja, hingga area penyimpanan untuk berbagai aktivitas, termasuk beristirahat, dan bepergian jarak jauh.

Suzuki Spacia Base dirancang dengan pendekatan multifungsi yang mengutamakan kepraktisan.

Meski memiliki dimensi bodi relatif kecil, tetapi mobil itu menawarkan kabin yang dapat disulap menjadi ruang serbaguna.

CarsCoops pada Kamis (12/11) waktu setempat melaporkan, pembaruan pada model itu paling mencolok di bagoan eksterior.

Desain mobil itu terinspirasi dari Spacia Gear, sehingga terlihat lebih tangguh.

Bagian depan mengusung lampu utama berbentuk bulat, gril bergaya Suzuki Jimny, serta bemper berbentuk X dengan pelindung bagian bawah.

Spacia Base memiliki panjang 3.395 mm. Meski berukuran mungil, Suzuki menghilangkan bangku belakang untuk menyediakan ruang yang dapat dikonfigurasi melalui sistem Multi-Board dengan tujuh pilihan pengaturan.