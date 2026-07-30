menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Suzuki Sulap Booth GIIAS 2026 Jadi Arena Seru untuk Keluarga

Suzuki Sulap Booth GIIAS 2026 Jadi Arena Seru untuk Keluarga

Suzuki Sulap Booth GIIAS 2026 Jadi Arena Seru untuk Keluarga
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Booth Suzuki di GIIAS 2026. Foto: suzuki

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Suzuki tak hanya membawa deretan mobil andalannya ke GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Suzuki juga menyulap booth-nya menjadi ruang yang menawarkan pengalaman interaktif bagi seluruh pengunjung.

Berlokasi di Hall 8, Booth 8A, ICE BSD City, Suzuki menghadirkan berbagai aktivitas, hiburan, hingga fasilitas ramah keluarga sepanjang pameran 30 Juli–9 Agustus.

Baca Juga:

Salah satu sorotan utama adalah kehadiran Suzuki XL7 terbaru yang melengkapi jajaran kendaraan SUV, MPV, city car, hingga mobil niaga.

Total ada 18 unit kendaraan yang dipamerkan, termasuk Fronx, Grand Vitara, Jimny 3-Door dan 5-Door, e VITARA sebagai mobil listrik pertama Suzuki, All New Ertiga, APV, S-Presso, serta New Carry Moko.

Deputy Managing Director PT Suzuki Indomobil Sales, Donny Saputra, mengatakan pihaknya ingin setiap pengunjung merasakan pengalaman berbeda saat datang ke booth Suzuki.

Baca Juga:

"Mulai dari mengenal produk lebih dekat, berdiskusi dengan tim, hingga menikmati berbagai aktivitas interaktif," ujar Donny di Tangerang, Kamis (30/7).

Tak hanya memamerkan kendaraan, Suzuki juga menghadirkan permainan berhadiah merchandise eksklusif, Kids Corner, Nursery Room, serta panggung hiburan yang dimeriahkan penampilan Slank, Weird Genius, Novia Bachmid, dan Splitfire.

Suzuki menyulap booth-nya di GIIAS 2026 menjadi ruang yang menawarkan pengalaman interaktif bagi seluruh pengunjung.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI