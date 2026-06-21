Suzuki SV-7GX: Motor dengan 2 Karakter Berbeda

jpnn.com - Suzuki kembali menunjukkan keseriusannya di segmen motor menengah dengan menghadirkan SV-7GX.

Model crossover terbaru itu dirancang menjembatani kebutuhan pengendara yang menginginkan sensasi motor sport, tetapi tetap nyaman diajak turing maupun digunakan sehari-hari.

Mengusung basis pengembangan dari platform SV650 yang sudah dikenal tangguh, Suzuki SV-7GX hadir dengan dua karakter berbeda.

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Suzuki SV-7GX tidak hanya memadukan kelincahan naked bike, tetapi juga kenyamanan motor petualang.

Kenyamanan menjadi salah satu nilai jual utama motor. Suzuki membekalinya dengan setang lebar, jok 795 mm, windshield yang bisa diatur dalam tiga posisi, serta handguard.

Seluruhnya dirancang untuk memberikan posisi berkendara santai saat menempuh perjalanan jauh.

Di balik tampilannya yang agresif dan aerodinamis, SV-7GX mengandalkan mesin V-Twin 90 derajat berkapasitas 645 cc berpendingin cairan.

Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 73,4 daya kuda dan torsi 64 Nm.