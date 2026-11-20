jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Penghujung tahun selalu menjadi waktu yang tepat bagi banyak keluarga untuk merencanakan perjalanan baru.

Menangkap antusiasme itu, PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) kembali hadir meramaikan GAIKINDO Auto Week Jakarta 2026 di ICE BSD City, Tangerang, pada 20–29 November 2026.

Menempati area Hall 5, Suzuki tidak sekadar memajang deretan mobil baru.

GAW dijadikan momentum khusus mempermudah calon konsumen membawa pulang mobil impian lewat berbagai program penjualan.

"Suzuki ingin memberikan calon konsumen lebih fokus pada promo yang kami sajikan, untuk melengkapi keyakinan keputusan pembelian mobil baru Suzuki," ungkap Marketing & Value Chain 4W Department Head PT SIS Randy R. Murdoko, di Tangerang, Jumat (20/11).

Menjawab kebutuhan mobilitas yang beragam, Suzuki memboyong 11 unit mobil sekaligus ke lantai pameran.

Mulai dari mobil keluarga yang tangguh seperti XL7 New Alpha Hybrid dan All New Ertiga Cruise, SUV ikonik Jimny, Grand Vitara, Fronx, hingga model listrik e VITARA.

Pilihan ringkas seperti S-Presso hingga kendaraan niaga andalan pelaku usaha seperti APV dan New Carry pun turut hadir melengkapi jajaran display.