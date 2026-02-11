Suzuki Tawarkan Diskon Sparepart hingga 25 Persen Selama IIMS 2026

jpnn.com, JAKARTA - Suzuki menghadirkan program after sales spesial selama Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026, yang berlangsung pada 5–15 Februari di Hall A, JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Bagi Suzuki, yang telah hadir lebih dari 50 tahun di Indonesia, layanan purnajual menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan konsumen.

Oleh karena itu, IIMS 2026 dimanfaatkan untuk memberikan kemudahan perawatan kendaraan lewat beragam promo diskon sparepart dan akses suku cadang asli.

Pengunjung booth Suzuki bisa menikmati potongan harga hingga 25% untuk berbagai suku cadang resmi, mulai dari Suzuki Genuine Parts (SGP), Suzuki Genuine Accessories (SGA), hingga pelumas Ecstar.

Diskon tersebut berlaku dengan pengecualian pada busi dan oil filter.

"Di IIMS 2026, kami ingin memberikan kemudahan sekaligus efisiensi biaya dalam perawatan kendaraan,” ujar Asst to Aftersales Department Head of Spareparts PT Suzuki Indomobil Sales Christiana Yuwantie, di Jakarta, Rabu (11/2).

Tak hanya diskon sparepart, Suzuki juga menawarkan nilai tambah bagi pengguna pelumas Ecstar.

Setiap pembelian Ecstar 5W30 dan 10W40 senilai Rp500.000 berhak mendapatkan voucher bensin Rp50.000, berlaku kelipatan selama persediaan tersedia.