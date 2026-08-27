Suzuki Tebar Promo Menggiurkan Selama GIIAS Surabaya 2026

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah deru bursa otomotif GIIAS Surabaya 2026, Suzuki hadir di booth I lantai Ground, dengan lini andalan mereka.

Bukan sekadar pamer bodi mengilap dari XL7 New Alpha Hybrid, Fronx SGX Hybrid Kuro, hingga Grand Vitara, Suzuki rupanya datang membawa magnet lain: taburan bonus.

"GIIAS Surabaya 2026 jadi momentum kami memperkuat posisi di Jawa Timur," kata Sales 4W Department Head PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Rendy Anggadiputra, dalam keterangannya, Kamis (27/8).

Bagi warga Surabaya dan sekitarnya, kedatangan Suzuki ke GIIAS terasa seperti ketiban durian runtuh.

Pasalnya, ada skema "keuntungan berlapis" yang disiapkan khusus selama pameran berlangsung dari 26 hingga 30 Agustus 2026.

Bayangkan saja, selain bisa langsung menjajal ketangguhan berkendara lewat unit test drive, konsumen langsung disambut deretan promo menggiurkan.

Mulai dari voucher belanja langsung senilai Rp2.000.000 yang bisa digabung dengan program penjualan reguler, hingga promo "Get the Bold Deals".

Lewat program khusus SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) ini, pembeli berkesempatan membawa pulang hadiah tambahan jutaan rupiah.