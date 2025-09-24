Suzuki Ukir Rekor Penjualan Tertinggi pada Agustus, Carry dan Fronx Jadi Primadona
jpnn.com, JAKARTA - PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) melaporkan angka penjualan mobil mereka secara ritel mencapai 5.700 unit pada Agustus.
Angka pencapaian tersebut menjadikannya rekor bulanan tertinggi Suzuki sepanjang 2025.
Itu juga sekaligus menunjukkan pertumbuhan positif lima persen secara tahunan (YoY) dan kenaikan empat persen dibandingkan Juli 2025.
Kontribusi terbesar datang dari New Carry, kendaraan niaga ringan yang sudah hampir lima dekade mewarnai pasar komersial Indonesia.
Penjualan New Carry tumbuh 19 persen dibanding bulan sebelumnya.
“New Carry sekali lagi menunjukkan posisinya sebagai kendaraan niaga favorit. Peningkatan penjualan secara signifikan pada Agustus membuktikan kepercayaan para konsumen,” ujar Dept. Head 4W Sales PT SIS, Randy R. Murdoko dalam keterangannya, Rabu (24/9).
Di segmen mobil penumpang, pendatang baru, Suzuki Fronx langsung mencatat capaian gemilang.
Dalam hitungan bulan sejak diperkenalkan, Fronx telah menyumbang 25 persen dari total penjualan ritel mobil Suzuki pada Agustus.
