Suzuki Ungkap Strategi Teknologi Jangka Panjang, Dari Mobil Listrik hingga Mesin Bensin

jpnn.com - Suzuki Motor Japan membeberkan rencana strategi teknologi untuk 10 tahun ke depan pada Jumat (29/9).

Strategi itu untuk mengatasi tantangan lingkungan dan menghadirkan teknologi yang paling tepat untuk berbagai pasar lokal.

Direktur Perwakilan dan Presiden Suzuki Motor Japan Toshihiro Suzuki mengungkapkan pendekatan multi pathway untuk mengembangan berbagai jenis teknologi kendaraan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar.

Dia menjelaskan Suzuki tidak hanya mengembangkan mobil listrik berbasis baterai atau EV, tetapi juga menyiapkan teknologi HEV, ICE, dan CNG.

"Suzuki juga mengembangkan arsitektur e-Axle yang bisa digunakan pada mobil listrik murni atau hybrid," kata Toshihiro dalam siaran persnya, Selasa (29/9).

Teknologi itu dirancang dalam dua spesifikasi utama mulai dari kendaraan mini hingga D-segment.

Dengan pengembangan sejumlah teknologi itu, Suzuki mendorong terwujudnya “Minimization of Energy".