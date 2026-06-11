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Suzuki Wagon R FFV Bisa Minum Bensin atau Etanol Murni

Suzuki Wagon R FFV Bisa Minum Bensin atau Etanol Murni
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Suzuki Wagon R Flex-Fuel Vehicle. Foto: suzuki

jpnn.com - Pemanfaatan etanol sebagai campuran bahan bakar mulai mendapat perhatian di berbagai negara.

Di Indonesia telah mewajibkan penerapan campuran etanol 5 persen (E5) untuk seluruh bensin nonsubsidi. Berbeda dengan India, langkah yang diambil bahkan lebih jauh.

Oleh karena itu, Maruti Suzuki baru saja merilis Wagon R FFV (Flex Fuel Vehicle).

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Mobil produksi massal pertama Suzuki yang dirancang mampu menggunakan berbagai komposisi campuran bensin dan etanol, bahkan E100 (etanol murni).

Suzuki menjelaskan teknologi flex fuel memungkinkan kendaraan secara otomatis menyesuaikan karakter pembakaran, sesuai jenis bahan bakar yang digunakan.

Hal itu dimungkinkan berkat sistem kalibrasi ECU yang mampu mengatur kinerja mesin untuk berbagai kadar etanol.

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Penggunaan etanol dalam porsi lebih besar juga diyakini dapat membantu menekan emisi partikulat (PM).

Manfaatnya meningkatkan kualitas udara dan mengurangi dampak lingkungan dari sektor transportasi.

Suzuki Wagon R FFV (Flex Fuel Vehicle) yang dirancang mampu menggunakan berbagai komposisi campuran bensin dan etanol.

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