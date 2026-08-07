Suzuki XL7 Hybrid Tampil Memikat di GIIAS 2026, Tawarkan Kabin Luas & Nyaman
jpnn.com, KOTA TANGERANG - Suzuki Indomobil Sales resmi meluncurkan XL7 hybrid facelift pada ajang Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2026
Sebab, SUV tujuh penumpang itu menjadi daya tarik pengujung karena menawarkan desain tangguh, kabin lapang hingga teknologi hybrid yang dirancang untuk membantu efisiensi bahan bakar.
Desain eksterior Suzuki XL7 semakin tegas berkat fascia depan yang mengadopsi Bold Design Front Grille baru yang dipadukan dengan Bold LED Fog Lamp untuk pencahayaan optimal.
Di dalam kabin, SUV tujuh penumpang menawarkan konfigurasi tiga baris yang bisa mengangkut hingga tujuh orang, sehingga cocok digunakan untuk perjalanan jarak jauh bersama keluarga.
Suzuki XL7 memiliki ruang bagasi yang fungsional. Kursi baris kedua dan ketiga dapat diatur sesuai kebutuhan sehingga kapasitas angkut barang menjadi lebih optimal.
Selain itu, interior hadir dengan instrument panel ornament beraksen baru Metallic Hagane Dark Silver.
Aksen warna ini juga diterapkan pada new steering wheel garnish color di lingkar kemudi dan pada new center console garnish color yang menjadi tambahan ornamen modern di seluruh varian.
Tingkat kekedapan kabin terus ditingkatkan berkat optimasi bahan peredam (NVH), sehingga perjalanan jauh bersama keluarga terasa lebih tenang dan minim getaran.
Suzuki XL7 hybrid menjadi daya tarik pengujung karena menawarkan desain tangguh, kabin lapang hingga teknologi terkini.
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