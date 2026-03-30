Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa Raih 1 Juta Penonton

Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa Raih 1 Juta Penonton

Film Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa. Foto: Dok. Soraya Intercine Films

jpnn.com, JAKARTA - Film Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa berhasil meraih 1 juta penonton sejak tayang di bioskop pada Lebaran tahun ini.

Pencapaian tersebut sekaligus menandai ketiga film adaptasi waralaba Suzzanna meraih predikat blockbuster.

Diproduksi Soraya Intercine Films dari produser Sunil Soraya, Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa menjadi film Lebaran ketiga tahun ini yang sukses menembus angka 1 juta penonton.

Hal itu membuktikan bahwa legacy sang Ratu Horor Indonesia, Suzzanna, masih tetap hidup dan dicintai oleh masyarakat Indonesia.

Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa juga menjadi film Lebaran pertama Luna Maya dan satu-satunya film yang dibintanginya tahun ini.

"Raihan 1 juta penonton untuk Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa adalah bukti bahwa sosok Bunda Suzzanna begitu dicintai dan dirindukan oleh para penggemarnya. Terima kasih untuk penonton Indonesia yang telah mendukung film ini, dan rasanya sangat manis karena ini adalah film Lebaran
pertamaku,” ungkap Luna Maya yang memerankan Suzzanna.

Produser Sunil Soraya mengatakan Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa adalah bentuk penghormatan dari Soraya Intercine Films yang telah memiliki hubungan erat dan sejarah panjang bersama Suzzanna hingga menjadi ikon di perfilman Indonesia.

"Kami merasa terhormat bisa memberikan tribut yang terbaik untuk Suzzanna melalui film ini,” ucap Sunil Soraya.

