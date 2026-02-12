Suzzanna: Santet Dosa Di Atas Dosa, Spesial Bagi Luna Maya

jpnn.com, JAKARTA - Setelah sibuk membintangi film pada 2025, Luna Maya mengatakan bahwa tahun ini cukup berbeda baginya.

Dia hanya akan bermain dalam satu judul film sepanjang tahun ini, yakni film horor terbaru persembahan Soraya Intercine Films, Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa.

Ini merupakan ketiga kalinya Luna Maya memerankan karakter dari IP horor terbesar Indonesia, Suzzanna, dan memerankan karakter bernama Suzzanna, dan untuk pertama kalinya dirinya tidak memerankan sosok hantu.

Dalam film kali ini, Luna Maya akan beradu peran dengan aktor Pemenang 6 Piala Citra FFI, Reza Rahadian.

"Di film Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa ini bisa dibilang aku lebih senang, karena enggak jadi hantu, enggak jadi sundel bolong. Di sini Suzzanna berperan sebagai manusia full dari awal sampai akhir. Jadi itu yang membedakan dari film-film Suzzanna sebelumnya," ungkap Luna Maya.

Dalam memerankan Suzzanna, perempuan berusia 42 tahun itu menjelaskan tantangannya yakni bagaimana menghidupkan Suzzanna sebagai karakter.

Luna Maya mencoba menampilkan maruah dari almarhumah Suzzanna saat berakting.

"Bunda (Suzzanna) itu punya ciri khas sekali bagaimana beliau berakting, dialognya, penekanan intonasinya, dan pelafalan konsonan huruf tertentu. Itu yang selalu diingat-ingat. Aku juga lebih banyak mendengarkan kembali bagaimana beliau berbicara dan berdialog dalam klip-klip yang aku tonton,” ungkap istri Maxime Bouttier itu.