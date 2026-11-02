SVOC ke-4 di Shanghai Soroti Inovasi & Ketahanan Rantai Pasok Minyak Nabati

jpnn.com, SHANGHAI - Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) menyelenggarakan Sustainable Vegetable Oils Conference (SVOC) ke-4 di InterContinental Hotel Shanghai dengan tema “Sustainability Alignment, Resilient Value Chains”.

Bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Kedutaan Besar Malaysia, di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok, konferensi sebelumnya digelar di Indonesia, India, dan Belanda.

SVOC ke-4 dihadiri lebih dari 200 peserta dari 11 negara, yang terdiri atas pejabat pemerintah, perwakilan industri, organisasi internasional, hingga pakar teknis dari sektor minyak sawit, kedelai, rapeseed, bunga matahari, dan minyak nabati lainnya.

Konferensi ini terselenggara atas dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Plantations et Huileries du Congo (PHC), dan Oil Palm Industry Corporation (OPIC).

Para peserta yang hadir membahas bagaimana negara produsen dan konsumen dapat merespons tuntutan yang semakin besar terhadap efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan, sekaligus tetap menjaga produktivitas dan daya saing. Diskusi juga menjajaki peluang kerja sama yang lebih erat di bidang inovasi, perdagangan hijau, dan pembangunan rendah karbon.

Pada 2026, produksi minyak nabati global diperkirakan mencapai sekitar 234 juta ton, dengan minyak sawit berkontribusi sekitar 85 juta ton, atau lebih dari sepertiga produksi global. Meskipun minyak sawit, kedelai, rapeseed, dan bunga matahari memiliki sistem produksi dan karakteristik pasar yang berbeda, konferensi ini membahas bagaimana komoditas-komoditas tersebut saling terkait melalui perdagangan global, pembentukan harga, substitusi, serta perkembangan permintaan pangan dan industri.

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Para perwakilan produsen juga menyoroti tantangan bersama yang mereka hadapi, mulai dari penggunaan lahan, ketahanan iklim, standar keberlanjutan, hingga akses pasar.

Kesamaan kepentingan ini membuat pertukaran pengetahuan, penguatan dialog, dan kerja sama praktis menjadi kian mendesak guna membangun rantai nilai minyak nabati yang lebih berkelanjutan dan tangguh.