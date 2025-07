SWA Beri Penghargaan Sejumlah Perusahaan yang Mampu Membangun Brand Lewat Employee Engagement

jpnn.com, JAKARTA - SWA Media Group bersama Business Digest menggelar program penghargaan bertajuk Indonesia Brand Excellence in Customer Value 2025, Indonesia Original Brand (IOB) 2025 dan Indonesia Best Employee Engagement 2025.

Ajang ini merupakan upaya untuk mendukung serta mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang mampu membangun merek kuat yang berakar pada kekuatan karyawan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggannya.

Kemal Effendi Gani, Group Chief Editor SWA menyampaikan employee engagement merupakan fondasi utama perusahaan dalam menciptakan organisasi yang produktif, inovatif, dan berkelanjutan.

“Untuk bisa membangun merek yang kuat di Indonesia diperlukan tim yang tangguh sehingga bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan fondasi yang kuat tersebut maka perusahaan dapat mampu menciptakan merek yang berkinerja baik sehingga bisa bersaing di dalam negeri maupun di luar negeri secara berkelanjutan,” ujar Kemal.

Hal ini juga didukung dengan temuan dalam studi Gallup yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan keterlibatan karyawan yang tinggi terbukti 18% lebih produktif dan memiliki risiko turnover 40% lebih rendah.

Acara penghargaan diawali dengan konferensi bertema Human-Powered Brands: From Employee Engagement to Strong Brand and Great Customer Value, yang berlangsung di Shangri-La Hotel, Jakarta.

Adapun peraih penghargaan dalam ajang tersebut di antaranya PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, PT Perkebunan Nusantara I, PT Elnusa Tbk, PT Chubb Life Insurance Indonesia, PT Kirana Megatara Tbk (Indonesia Best Employee Engagement 2025), Quantum Springbed.

Kemudian Indocafe Coffeemix, TIKI, Sampoerna A, Sampoerna Hijau, Sampoerna A Mild, Dji Sam Soe, Hotin Cream, Madu TJ, FreshCare, PT Asuransi Jasa Indonesia (Indonesia Original Brand (IOB) 2025 ) serta ANTAM Logam Mulia, Solaria dan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Indonesia Brand Excellence in Customer Value 2025).(chi/jpnn)