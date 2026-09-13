SWA dan Business Digest Apresiasi Perusahaan dengan Reputasi Terbaik

jpnn.com, JAKARTA - SWA Media Group bersama Business Digest menggelar program penghargaan tahunan Indonesia Most Reputable Companies 2026, Indonesia Most Reputable Companies Champions 2026 dan Indonesia Best Employee Engagement 2026.

Ajang Indonesia Most Reputable Companies 2026 dan Indonesia Most Reputable Companies Champions 2026 ini menjadi bentuk apresiasi bagi perusahaan-perusahaan yang mampu membangun reputasi yang positif dan terpercaya di tengah era perubahan cepat.

Sementara Indonesia Best Employee Engagement 2026 merupakan ajang untuk mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang berhasil menerapkan praktik terbaik dalam tata kelola kerja yang mengedepankan nilai dan semangat keterlibatan karyawan secara menyeluruh dan berkelanjutan sehingga meningkatkan produktivitas dan loyalitas.

Group Chief Editor SWA Kemal Effendi Gani mengatakan perubahan ekspektasi stakeholder berlangsung semakin cepat dan perusahaan kini menghadapi pertanyaan yang jauh lebih luas dibandingkan sebelumnya.

“Dulu mungkin pelanggan kita cukup bertanya apakah produk yang dihasilkan sudah bagus atau belum. Namun sekarang mereka juga bertanya apakah perusahaan ini bisa dipercaya atau tidak,” ujar Kemal saat ajang awarding di Hotel Shangri-La Jakarta, pada Kamis (10/9).

Ekspektasi serupa juga datang dari investor. Jika sebelumnya perhatian investor banyak berfokus pada tingkat pengembalian investasi, kini tata kelola dan kualitas pengelolaan perusahaan juga menjadi pertimbangan penting.

“Investor sekarang tidak hanya bertanya berapa return-nya, tetapi juga bagaimana perusahaan tempat mereka berinvestasi dikelola dengan baik,” tambah Kemal.

Perubahan ekspektasi tersebut juga terjadi di kalangan karyawan. Bagi talenta saat ini, kompensasi bukan lagi satu-satunya faktor dalam menentukan hubungan mereka dengan perusahaan.