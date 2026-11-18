jpnn.com, JAKARTA - SWA Media Group bersama Business Digest menggelar tiga ajang penghargaan, yakni Indonesia Best Customer Satisfaction Award 2026, Indonesia Customer Service Champions 2026, dan Indonesia Digital Marketing Champions 2026.

Chairman SWA Media Group Kemal E. Gani menilai perubahan perilaku pelanggan di era digital membuat perusahaan harus semakin serius memperhatikan pengalaman konsumen.

Saat ini, pelanggan tidak hanya melihat kualitas produk atau harga, tetapi juga kemudahan layanan, kecepatan respons, hingga pengalaman selama berinteraksi dengan perusahaan.

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Karena itu, perusahaan perlu memastikan strategi pemasaran digital berjalan seiring dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan.

“Teknologi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi tanpa kehilangan empati dan sentuhan manusia. Empati, konsistensi, dan integritaslah yang membuat pelanggan semakin percaya,” ujar Kemal E. Gani.

Berikut peraih penghargaan untuk Indonesia Best Customer Satisfaction Award 2026, di antaranya PT ANTAM (Persero) Tbk, KUR Mandiri, Livin' by Mandiri, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Mandiri e-Money, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, ACER, Solaria, PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI), dan MR.D.I.Y. Indonesia.

Kemudian peraih penghargaan Indonesia Customer Service Champions 2026 di antaranya PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli), PT FWD Insurance Indonesia, dan PT Asuransi BRI Life

Sementara peraih penghargaan untuk Indonesia Digital Marketing Champions 2026 di antaranya "Urban Republic Erajaya Active Lifestyle", KALON, PT Daya Anugrah Mandiri (Daya Motor), PT Bussan Auto Finance (BAF), PT Halocoko Ice Cream Indonesia, PT Asuransi BRI Life, PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI) dan PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk.(chi/jpnn)