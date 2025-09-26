Swallow Meluncurkan Ban Motor di IMOS 2025,Harga Mulai Rp 200 Ribuan
jpnn.com, TANGERANG - PT Industri Karet Deli (IKD) resmi meluncurkan ban Swallow Power Storm XP di ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2025 di ICE BSD City, Tangerang, Kamis (25/9).
Ban motor itu diklaim bisa menawarkan kenyamanan di segala kondisi jalan.
Sebab, ban itu mengusung teknologi mumpuni. Semisal Hydro Grip Compound (HGC) memberikan daya cengkeram maksimal di jalanan basah, sedangkan Water channeling grooves memastikan aliran air terbuang cepat dan efisien.
Teknologi Dual Step Groove berfungsi menjaga keausan tetap merata, sehingga daya tahan ban lebih panjang.
Sales Domestik PT IKD, Gunawan mengungkapkan Power Storm XP ditujukan bagi generasi muda yang aktif, dinamis, dan membutuhkan ban yang bisa mengikuti ritme kehidupan mereka.
"Kami sangat antusias memperkenalkan Power Storm XP di ajang IMOS 2025, karena ini adalah momentum penting untuk memperlihatkan langsung kepada masyarakat," kata Gunawan dalam siaran persnya, Kamis (25/9).
Ban itu hadir dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari 13 hingga 17 inci. Ban ini cocok untuk berbagai jenis motor di Indonesia, termasuk skuter matik, motor sport, dan underbone.
Dilengkapi High-Performance Rubber Compound, Power Storm XP dirancang untuk memiliki daya tahan superior.
Industri Karet Deli (IKD) resmi meluncurkan ban Swallow Power Storm XP di ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2025.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Wamenperin Faisol Riza Bicara soal Insentif Motor Listrik, Silakan Disimak
- Pemerintah Bawa Kabar Baik Soal Insentif Motor Listrik
- Suzuki Access 125 Bergaya Retro Melantai di IMOS 2025, Cek Harganya di Sini
- IMOS 2025, Yamaha Meluncurkan Xmax Tech Max Terbaru, Harga Lebih Dari Rp 75 Juta
- Honda ADV160 Terbaru Mejeng di IMOS 2025, Ada Promo Oli Mesin Hingga 1 Tahun, Gratis
- IMOS 2025 Dimulai Besok, Jangan Sampai Terlewat