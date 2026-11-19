jpnn.com, JAKARTA - *Percepatan Swasembada Pangan Tuai Apresiasi, Capaian Kinerja Mentan Amran Jadi Sorotan*

Kinerja sektor pertanian di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendapat sorotan positif seiring tercapainya target swasembada pangan lebih cepat dari proyeksi awal.

Capaian ini tidak hanya tecermin dari data produksi pangan nasional, tetapi juga dikuatkan oleh apresiasi langsung Presiden Prabowo Subianto dalam sejumlah agenda resmi.

Target swasembada pangan yang semula dirancang memakan waktu empat tahun berhasil direalisasikan dalam satu tahun.

Atas capaian tersebut, negara menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa Utama kepada Amran, selain pujian yang disampaikan Presiden saat pengumuman swasembada dan panen raya di Karawang (7 Januari 2026) serta kunjungan kerja di Nganjuk (16 Mei 2026).

"Saya beri tugas swasembada pangan dalam empat tahun, beliau bisa hasilkan dalam satu tahun. Ini orang oke," ujar Presiden Prabowo, kala itu.

Presiden juga menyoroti intensitas kerja Amran yang kerap turun langsung ke lapangan serta latar belakangnya sebagai anak petani.

"Beruntung kita punya Menteri Pertanian yang hebat. Karena dia memang anaknya petani. Beliau ini menteri yang tidur 3 sampai 4 jam. Saya prihatin sekaligus bangga. Dia bersama jajaran kalian telah mengamankan masa depan bangsa Indonesia," kata Presiden.