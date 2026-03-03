Swasta Wajib Bayar THR Penuh H-7 Lebaran, Dilarang Dicicil
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah mengeluarkan instruksi tegas bagi para pelaku usaha di sektor swasta terkait kewajiban pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan kebijakan tersebut bagian dari upaya strategis pemerintah mendorong konsumsi nasional di masa libur panjang keagamaan.
Dia menekankan seluruh perusahaan di sektor swasta wajib membayarkan THR kepada pekerjanya secara penuh.
Menurutnya, pemerintah juga melarang keras praktik pembayaran tunjangan yang dilakukan dengan cara dicicil oleh pihak pengusaha.
"Sektor swasta wajib dibayar penuh, tidak boleh dicicil, paling lambat dibayar h-7 Lebaran," kata Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (3/3).
Pemerintah juga telah mengatur skema pemberian THR berdasarkan masa kerja masing-masing individu secara mendetail.
Pekerja yang memiliki masa kerja minimal satu tahun berhak atas jumlah THR minimal satu bulan upah.
Sementara itu, bagi para pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, pemberian THR dilakukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja.
Pemerintah mengeluarkan instruksi tegas bagi para pelaku usaha di sektor swasta terkait kewajiban pemberian THR.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Hore! 850 Ribu Pengemudi Ojol Bakal Terima Bonus Hari Raya Tahun Ini
- Rp 55 Triliun untuk THR ASN, TNI, Polri, dan Pensiunan
- Anggaran THR 2026 ASN dan TNI-Polri Mencapai Rp 55 Triliun, Naik 10 Persen
- Harga Daging Sapi di Bandung Tembus Rp 160 Ribu per Kg, Bapanas dan Polisi Sidak Pasar Kosambi
- 5 Berita Terpopuler: Gaduh, Hilal THR PPPK Paruh Waktu Belum Kelihatan, tetapi Kemendikdasmen Janjikan Makin Sejahtera
- Muhammadiyah Resmi Tetapkan Idulfitri pada 20 Maret 2026