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Swiss-Belhotel International Hadirkan Merdeka Escape untuk Sambut HUT ke-81 RI

Swiss-Belhotel International Hadirkan Merdeka Escape untuk Sambut HUT ke-81 RI
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Swiss-Belhotel International menghadirkan Merdeka Escape, penawaran spesial yang mengajak masyarakat untuk merayakan semangat kemerdekaan dengan menjelajahi beragam destinasi di Indonesia, sekaligus menikmati pengalaman menginap yang berkesan di jaringan hotel Swiss-Belhotel International Indonesia. Foto: Dokumentasi Swiss-Belhotel International

jpnn.com, JAKARTA - Swiss-Belhotel International menghadirkan Merdeka Escape, penawaran spesial dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81.

Melalui Merdeka Escape, masyarakat diajak untuk merayakan semangat kemerdekaan dengan menjelajahi beragam destinasi di Indonesia, sekaligus menikmati pengalaman menginap yang berkesan di jaringan hotel Swiss-Belhotel International Indonesia.

Program Merdeka Escape berlaku untuk periode pemesanan dan menginap sepanjang 1-31 Agustus 2026.

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Swiss-Belhotel International dengan lebih dari 90 properti yang tersebar di lebih dari 40 kota dan destinasi di Indonesia, menghadirkan pilihan akomodasi yang lengkap, mulai dari luxury, upscale, midscale, hingga economy/budget, sehingga dapat memenuhi kebutuhan berbagai segmen wisatawan, baik untuk perjalanan bisnis, liburan keluarga, maupun staycation.

Selama periode promo Merdeka Escape, para tamu dapat menikmati berbagai penawaran diskon menginap sebagai berikut:

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Gunakan kode promo MERDEKA81 saat melakukan pemesanan melalui official website Swiss-Belhotel International.

Selama periode promo Merdeka Escape, para tamu Swiss-Belhotel International dapat menikmati berbagai penawaran diskon menginap

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