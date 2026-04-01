Swiss-Belhotel International Percepat Ekspansi di Indonesia, Kota Ini Jadi Fokus Utama

jpnn.com, JAKARTA - Swiss-Belhotel International semakin memperkuat eksistensinya di Indonesia melalui serangkaian penandatanganan kontrak manajemen hotel dalam tiga bulan pertama di tahun ini.

Ekspansi ini memperluas jangkauan Swiss-Belhotel International di seluruh nusantara, sekaligus mencerminkan komitmen berkelanjutan perusahaan dalam menghadirkan nilai jangka panjang bagi para pemilik dan investor lokal.

Pencapaian ekspansi dan penandatanganan kontrak pada kuartal pertama 2026 ini menjadi tonggak penting bagi pengembangan bisnis Swiss-Belhotel International di Indonesia.

Pertumbuhan berkelanjutan dalam proyek-proyek pengembangan mencerminkan kepercayaan investor yang tetap kuat.

Kota-kota utama yang menjadi fokus ekspansi ini, meliputi Batam, Bali, Semarang, Yogyakarta, Bengkulu, Tangerang, Lampung, dan Kalimantan Tengah.

Portofolio hotel yang dikembangkan pun mencakup berbagai segmen, mulai dari brand luxury dan upper-upscale seperti M?UA by Swiss-Belhotel dan Grand Swiss-Belhotel, hingga segmen midscale seperti Swiss-Belinn dan Swiss-Belcourt, serta kategori ekonomi melalui Swiss-Belexpress.

Pengembangan ini mencerminkan upaya Swiss-Belhotel International dalam menjawab pertumbuhan permintaan pasar pada segmen leisure, korporat, dan MICE di Indonesia.