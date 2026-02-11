Swiss-Belhotel International Perluas Brand Mewahnya di Batam

jpnn.com, BATAM - Swiss-Belhotel International kembali memperkuat ekspansinya di sektor pariwisata Indonesia dengan penandatanganan dua perjanjian pengelolaan resor terbaru, yakni Maua Kapal Kecil by Swiss-Belhotel dan Villa Riahi by Swiss-Belhotel.

Langkah ini menegaskan komitmen jangka panjang grup dalam mengembangkan produk hospitality kelas atas yang berkelanjutan di seluruh Nusantara.

Properti pertama, Maua Kapal Kecil by Swiss-Belhotel,akan menghadirkan pengalaman eco-luxury di Batam, dengan 10 villa berkolam renang pribadi dan 15 suite, beberapa di antaranya menawarkan balkon serta akses langsung ke kolam.

Resor ini akan menyediakan Wellness Centre yang dilengkapi dengan fasilitas terapi talaso, serta menghadirkan pengalaman premium di kawasan tersebut.

Proyek kedua, yang berlokasi di Pulau Nirup, Batam, menawarkan akomodasi bergaya vila yang dirancang untuk keluarga, grup, dan tamu jangka panjang.

Properti ini terdiri dari 25 vila dengan pilihan dua, tiga, dan empat kamar tidur, seluruhnya dilengkapi kolam renang pribadi, sehingga semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu resort mewah di Kepulauan Riau.

Hartono, pemilik Maua Kapal Kecil by Swiss-Belhotel and Villa Riahi by Swiss-Belhotel, menyampaikan keyakinannya terhadap kemitraan ini.

“Kami senang berkolaborasi dengan Swiss-Belhotel International dalam mewujudkan dua pengembangan ini. Keahlian operasional mereka dan komitmen untuk menghadirkan pengalaman tamu berkualitas tinggi membuat kami yakin bahwa baik M?ua Kapal Kecil maupun Villa Riahi akan menjadi tolok ukur baru bagi layanan mewah di Batam," kata Hartono.

Dia percaya kedua properti ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan pariwisata regional, sekaligus menawarkan nilai luar biasa bagi para tamu yang mencari eksklusivitas, kenyamanan, dan pengalaman terinspirasi alam di Kepulauan Riau yang terus berkembang sebagai destinasi unggulan di kawasan ini.