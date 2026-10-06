Swiss-Belhotel International Rayakan Hari Jadi ke-39 Lewat Beragam Kegiatan untuk anak

jpnn.com, JAKARTA - Berbagai properti Swiss-Belhotel International di seluruh dunia, termasuk Indonesia, secara bersama-sama menyelenggarakan rangkaian kegiatan sosial di berbagai daerah.

Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati hari jadi ke-39 Swiss-Belhotel International ini menjangkau 26 provinsi dan delapan wilayah kepulauan utama, yaitu Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku.

Sebanyak 59 hotel dan dua kantor regional di Jakarta dan Bali turut berpartisipasi dalam total 69 kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

Melibatkan lebih dari 1.100 karyawan sebagai relawan, rangkaian kegiatan ini berfokus pada pemberian perhatian, dukungan, dan kepedulian kepada lebih dari 2.600 anak dan kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Dukungan secara khusus diberikan kepada anak-anak yang tengah berjuang melawan kanker melalui YPKAI dan YKI, individu dengan down syndrome melalui POTADS, anak-anak dan individu dengan cerebral palsy, serta penyandang disabilitas yang didukung oleh YPAC dan Sekolah Luar Biasa (SLB), serta masyarakat setempat di Kawatuna.

Selain memberikan bantuan berupa dukungan finansial dan kebutuhan dasar, tim hotel juga menyelenggarakan 19 kegiatan edukasi, termasuk lokakarya membuat kue secara kreatif, demonstrasi towel art, serta pengenalan dunia perhotelan melalui kunjungan dan kegiatan hospitality.

Berbagai kegiatan tersebut dirancang untuk memberikan pengalaman baru sekaligus menginspirasi anak-anak dan generasi muda untuk mengenal lebih dekat dunia perhotelan.

Komitmen terhadap masyarakat juga diwujudkan melalui berbagai kegiatan lingkungan dan fasilitas publik, seperti aksi bersih-bersih pesisir, renovasi toilet sekolah, serta pemeliharaan tempat-tempat ibadah dan fasilitas umum di lingkungan sekitar.