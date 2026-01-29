Swiss-Belresidences Kalibata Hadirkan 'Kampoeng Ramadan', Ada Diskon Khusus

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Swiss-Belresidences Kalibata Jakarta meluncurkan program berbuka puasa bertema “Kampoeng Ramadan”, sebuah pengalaman kuliner yang mengangkat kelezatan sajian tradisional Indonesia dalam suasana kekeluargaan.

Promo itu ditawarkan seharga Rp 259.000 per orang, dengan diskon 10% khusus pada minggu pertama Ramadan.

Mengusung konsep Kampoeng Ramadan yang hangat dan akrab, promo buka puasa ini dirancang untuk membangkitkan rasa rindu akan momen berbuka puasa bersama keluarga di rumah.

Para tamu diajak menikmati aneka hidangan khas Nusantara yang akrab di lidah, disajikan secara prasmanan, lengkap dengan takjil dan minuman segar yang menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi Ramadan.

Selain itu, Swiss-Belresidences Kalibata juga menghadirkan program berbagi, di mana IDR 10.000 dari setiap pembelian akan didonasikan sebagai bentuk kepedulian sosial di bulan penuh berkah.

Nungrudin Sukmawati selaku General Manager Swiss-Belresidences Kalibata mengungkapkan ramadan adalah momen untuk kembali pada nilai-nilai kebersamaan dan berbagi.

"Melalui Kampoeng Ramadan, kami ingin menghadirkan pengalaman berbuka yang tidak hanya memanjakan selera, tetapi juga menghadirkan suasana hangat yang mempererat hubungan antar-keluarga dan sesama sambil menikmati berbagai pilihan menu favorit dan kesempatan berbagi dengan sesama selama bulan suci Ramadhan ini,” ujar Nungrudin.

Kampoeng Ramadan dapat dinikmati sepanjang bulan Ramadan dan menjadi pilihan bagi masyarakat Jakarta yang ingin merayakan momen berbuka puasa dalam suasana yang nyaman, hangat, dan penuh kebersamaan.