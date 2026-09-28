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Swiss-Belresidences Kalibata Hadirkan Semangat Local Heart Bersama Sahabat Anak Cijantung

Swiss-Belresidences Kalibata Hadirkan Semangat Local Heart Bersama Sahabat Anak Cijantung
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Swiss-Belresidences Kalibata melaksanakan kunjungan dan kegiatan kebersamaan bersama anak-anak binaan Sahabat Anak Cijantung pada Rabu (23/9). Kegiatan CSR ini merupakan bagian dari rangkaian SBI Thank You Week 2026 yang diselenggarakan dalam rangka memperingati 39 tahun perjalanan Swiss-Belhotel International. Foto: Dokumentasi Swiss-Belresidences Kalibata

jpnn.com, JAKARTA - Swiss-Belhotel International memaknai perjalanan 39 tahun tidak hanya melalui pencapaian dan perayaan, tetapi juga melalui kepedulian yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Mengusung semangat 'Global Vision, Local Heart', Swiss-Belresidences Kalibata menghadirkan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) melalui kunjungan dan kegiatan kebersamaan bersama anak-anak binaan Sahabat Anak Cijantung.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu (23/9) ini merupakan bagian dari rangkaian SBI Thank You Week 2026 yang diselenggarakan dalam rangka memperingati 39 tahun perjalanan Swiss-Belhotel International.

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Melalui kegiatan ini, Swiss-Belresidences Kalibata ingin menjadikan momentum anniversary sebagai kesempatan untuk berbagi, membangun koneksi, serta menghadirkan pengalaman yang bermakna bagi masyarakat di lingkungan sekitar.

Sahabat Anak merupakan yayasan perlindungan anak yang digerakkan para sukarelawan untuk memperjuangkan pemenuhan hak anak, khususnya anak marginal, melalui berbagai program seperti akses pendidikan gratis, beasiswa, PAUD, sekolah nonformal, perpustakaan, makanan sehat, penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan, hingga advokasi.

General Manager Swiss-Belresidences Kalibata Roni Martadinata menyampaikan bagi pihaknya, pendidikan dan kebersamaan menjadi bagian penting dalam menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan.

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"Oleh karena itu, kunjungan ini tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pemberian dukungan, tetapi juga sebagai kesempatan bagi tim hotel untuk hadir, berinteraksi, mendengarkan, dan berbagi keceriaan bersama anak-anak” ujar Roni Martadinata dalam keterangan resminya yang diterima JPNN.com, Senin (28/9).

Melalui kegiatan CSR ini, Swiss-Belresidences Kalibata berharap semangat 'Local Heart' dapat terus diwujudkan melalui berbagai bentuk kepedulian yang dekat dengan masyarakat.

Swiss-Belresidences Kalibata menghadirkan semangat Local Heart melalui kegiatan CSR bersama Sahabat Anak Cijantung

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