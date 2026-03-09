Swiss Open 2026: Skuad Merah Putih Siap Tempur, 2 Wakil Memilih Mundur
jpnn.com - Skuad bulu tangkis Indonesia sudah berada di Basel untuk melanjutkan perjuangan pada turnamen Swiss Open 2026.
Turnamen BWF Super 300 itu akan digelar di St. Jakobshalle pada 10-15 Maret mendatang.
Setibanya di Swiss pada Minggu (9/3/2026) sore waktu setempat, skuad Merah Putih tidak membuang waktu.
Pada Senin pagi, para pemain langsung menjalani sesi latihan untuk mempersiapkan diri sebelum turun bertanding.
Sebagian atlet memilih berlatih di lapangan latihan, sementara yang lain menjalani program di ruang kebugaran.
Latihan di gym difokuskan untuk menjaga kondisi fisik setelah perjalanan panjang dari turnamen sebelumnya.
Pelatih fisik pelatnas Ahmad Jaelani menjelaskan bahwa program latihan pertama difokuskan pada pemeliharaan kekuatan fisik para pemain.
"Pagi ini programnya lebih fokus ke maintenance power ya karena untuk tim ganda putra dan ganda putri, besok sudah bermain."
