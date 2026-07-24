Swissotel The Stamford Singapura Angkat Kekayaan Madu Indonesia Lewat Sajian High Tea

jpnn.com, JAKARTA - Hingga 31 Agustus 2026, SKAI Restaurant di Swissotel The Stamford, Singapura, menghadirkan pengalaman high tea bertema "Disney's Winnie the Pooh and Friends" yang mengajak para tamu menikmati hidangan bercita rasa premium dengan panorama cakrawala Singapura.

Dirancang oleh Executive Chef, Enver Can Gumus, dan Executive Pastry, Chef Yong Ming Choong, pengalaman bertajuk "Tea with a Little Hunny" ini menerjemahkan kisah persahabatan Winnie the Pooh dan penghuni Hundred Acre Wood ke dalam rangkaian hidangan manis maupun gurih yang membangkitkan nostalgia.

Di balik karakter Disney yang mendunia, pengalaman kuliner ini juga mengangkat salah satu kekayaan alam Indonesia, yakni madu murni alami dari berbagai daerah.

"Kehadiran madu asal Indonesia tidak sekadar menjadi pemanis, namun menjadi bagian penting dari perjalanan gastronomi yang memperkenalkan keragaman rasa dan warisan kuliner Indonesia kepada para tamu dari berbagai negara yang berkunjung ke Singapura," ujar Director of Marketing Communications, Fairmont Singapore dan Swissotel The Stamford Elizabeth Wan.

Sebagai bagian dari pengalaman tersebut, para tamu diajak mencicipi tiga jenis madu murni asal Indonesia dengan karakter yang berbeda. Madu Hutan Hitam dari Flores dipanen secara alami dari lebah liar Apis dorsata yang hidup di kawasan hutan tropis dan menghasilkan cita rasa yang kaya.

Madu Bunga Kapas dari Jawa Tengah diproduksi oleh lebah madu Eropa yang mengumpulkan nektar dari hamparan bunga kapas sehingga menghadirkan rasa yang lembut dan ringan.

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Sementara itu, Madu Akasia Gelap dari hutan gambut Jawa menawarkan karakter rasa yang lebih kompleks dengan sentuhan karamel alami. Ketiganya dipadukan dengan berbagai sajian untuk menunjukkan bagaimana madu Indonesia mampu tampil sebagai bahan premium dalam sajian gastronomi internasional.

Pengalaman "Tea with a Little Hunny" mencerminkan tren yang terus berkembang di industri makanan dan minuman di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kini, pengalaman bersantap tidak lagi hanya bertumpu pada cita rasa, melainkan juga pada narasi, suasana, dan interaksi yang mampu menciptakan pengalaman emosional bagi para tamu.