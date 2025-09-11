Syafrudin Budiman Bicara Soal Hermeneutika Politik Pancasila, Simak

jpnn.com, JAKARTA - Pemuda hari ini tidak lagi berjuang dengan mengangkat senjata atau turun ke jalan melakukan demonstrasi politik.

Generasi Z dan Milenial adalah generasi yang lahir dalam kemerdekaan, menikmati hasil perjuangan tanpa setetes keringat pun dari perang kemerdekaan.

Namun, tanggung jawab besar justru ada di pundak mereka: menafsirkan kembali arah bangsa dengan semangat baru.

Sejarah mencatat, sejak Proklamasi 1945 hingga Reformasi 1998, pemuda selalu menjadi motor perubahan bangsa.

Dari Sutan Sjahrir dan Amir Sjarifuddin yang masih belia memimpin kabinet, hingga mahasiswa 1966 dan 1998 yang mengguncang rezim, kaum muda selalu tampil di garis depan sejarah.

Kini, setelah 27 tahun Reformasi, pemuda hadir dalam kepemimpinan nasional: di DPR, pemerintahan daerah hingga sektor ekonomi dan sosial.

Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) Jakarta Syafrudin Budiman mengatakan generasi muda saat sekarang perlu melakukan Hermeneutika Politik Pancasila—menafsirkan kembali nilai dasar bangsa untuk menjawab tantangan menuju Indonesia Emas 2045.

“Hermeneutika ini bukan sekadar kajian filsafat, melainkan perlawanan terhadap penindasan, kemiskinan, korupsi, kesewenangan, budaya patriarki, oligarki politik, hingga radikalisme yang mengancam Pancasila dan keutuhan NKRI,” tegas Syafrudin Budiman, politikus Muda Partai Amanat Nasional (PAN) dalam diskusi menyikapi problemanatika generasi muda hari ini di Jakarta, Kamis (10/8/2025).