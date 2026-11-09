Syahganda Anggap Oknum Jenderal Penyadap Presiden sebagai Pembangkang Terindikasi Makar

jpnn.com - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Hal itu menurutnya dibuktikan dengan pengusutan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh sejumlah jenderal polisi, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP).

"Penangkapan oknum jenderal penyadap, pembangkang yang terindikasi makar menegaskan tidak ada lagi yang kebal aturan," kata Syahganda dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Menurut Syahganda, pengungkapan kasus tersebut menjadi pengingat bagi seluruh pejabat dan birokrat bahwa fasilitas yang mereka nikmati selama ini bersumber dari rakyat.

Dia menyebut Presiden Prabowo juga ingin menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan pahlawan bangsa karena terus bekerja memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Menurut Syahganda, komitmen pemerintah untuk berpihak kepada rakyat tercermin melalui sejumlah program, antara lain Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Sekolah Rakyat, program perlindungan sosial (Perlinsos), Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta penyempurnaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

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Di sektor pertanian, pemerintah telah memangkas ratusan aturan yang sebelumnya dinilai menyulitkan petani, terutama terkait penyaluran pupuk bersubsidi.

"Kini, pupuk gampang didapat. Angka Nilai Tukar Petani (NTP) tembus 132, paling tinggi yang pernah ada," kata Syahganda.